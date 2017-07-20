«Избили и пообещали убить, а ключи забрали»: семью с маленькими детьми и бабушкой выгнали из купленного дома под Нижним Тагилом (ФОТО, ВИДЕО)

В июне 2000 года семья В. решила продать квартиру и купить дом в пригороде. В рекламной газете «Всем!» они нашли объявление о продаже дома в селе Лая.

Мы приехали туда и договорились с хозяином о купле-продаже дома за 60 000 рублей. По тем временам это была значительная сумма. Он нас предупредил, что оформлением документов будет заниматься его дочь Р. по доверенности. Мы с ней договорились об оплате всей суммы сразу, -- рассказала редакции TagilCity.ru покупательница дома Ольга В.

Когда Ольга В. приехала к Р., дочери хозяина дома, со всей суммой, та отказалась брать деньги за дом полностью и взяла только половину, то есть 30 000 рублей под расписку, которая имеется по настоящий момент.

Она попросила немного подождать, так как документы ещё не полностью готовы к переоформлению: не хватает каких-то справок, -- пояснила покупавшая дом Ольга В.



Покупательница согласилась подождать с переоформлением документов.

К тому времени мы уже продали свою квартиру и надо было её освобождать. Хозяин дома в селе Лая предложил нам переехать сразу в купленный дом, ведь документы уже переоформляются, а они уже переехали на новый адрес, -- сообщила Ольга В.

После этого дочь хозяина Р. ни разу не пришла на назначенную покупательницей Ольгой В. встречу для оформления документов.





В августе 2000 года Р. подала на нас в суд с репликой «на выселение». Я несколько раз предлагала ей вторую половину стоимости дома, но та отказывалась и требовала выселения, -- поделилась нерешаемой проблемой Ольга В.

Первое решение первого суда было в пользу покупателей, но бывшая хозяйка всё равно не отдала документы на дом.

Однако и вторую половину суммы за дом брать не хотела. До 2006 года она всячески пыталась выселить нас из дома, даже подсылала бандитов. Нам били окна в доме, угрожали убить вместе с малолетним сыном Денисом, если мы не выселимся. Но выселяться было уже некуда, поскольку свою квартиру мы продали. На деньги от неё и был приобретён этот дом, -- отмечает Ольга В.

Тогда Р., бывшая хозяйка дома, пришла в училище, где учился сын Ольги В.

Она принялась при учителях и учениках избивать его и оскорблять. Сыну помогли защититься учителя, выставив Р. вон. После этого иск подали уже мы с мужем, но Пригородный суд вынес вердикт о нашем выселении, мы подали апелляцию выше, в Областной суд. Там решение Пригородного суда отменили и признали наше право на купленный дом окончательно, -- говорит Ольга В.

Суд признал за семьёй покупателей права на этот дом и распорядился, чтобы бывшие владельцы дома не мешали жить в нём семье В., которым этот дом по решению суда принадлежит.

[имена бывших владельцев дома – Прим. Ред.] в иске [имена семьи покупателей – Прим. Ред.] об устранении препятствий в пользовании жилым домом, расположенным по адресу: Свердловская область, Пригородный район, с. Б. Лая [адрес дома – Прим. Ред.], прекращении права пользования, выселении - ОТКАЗАТЬ, -- подтверждается в судебном решении.

Однако дальше решение проблемы не продвинулось, поскольку бывшая хозяйка дома Р. не хотела и не хочет передавать документацию на дом новым хозяевам.

Бывшая хозяйка дома всячески препятствовала переоформлению документов на право собственности, несмотря на решение областного суда. Она неоднократно пыталась продать дом другим людям, даже когда мы там жили, и прописала там своего сына. Не раз привозила бандитов, которые угрожали членам моей семьи, -- рассказывает повзрослевший за это время сын Ольги В. Денис.

После смерти главы семейства вдова с сыном решили обменять проблемный дом на квартиру в соседнем посёлке.

Из-за огромных долгов квартиры за квартплату обмен был совершён по устной договорённости. В момент переезда бывшая хозяйка дома, приехала в село и о чём-то наедине говорила с хозяйкой квартиры. Последняя после разговора резко попросила выехать из квартиры и обратно обменяться ключами. Через участковых и родственников сделав так, чтобы обмен был сделан в течение суток, -- объяснил Денис В.

Однако Дениса В. в этот день с работы не отпустили, и обмениваться ключами поехала в дом его мать, Ольга В.

Там у меня ключи насильно забрали и избили. Ещё и пообещали убить. Страшные это люди, -- рассказала о той встрече Ольга В.

Участвующие лица уже давно были знакомы с сотрудником полиции. Ранее проводились всевозможные проверки, по результатам которых нарушений обнаружено не было, что согласовано с надзорными ведомствами, -- прокомментировали в УВД Нижнего Тагила.

Забрали ключи и от дома, и от квартиры. Опасаясь за жизнь своей семьи, В. вынуждены были уехать в Нижний Тагил и по сей день ютятся в однокомнатной квартире впятером.





Теперь мой сын Денис В. со своей женой и двумя детьми, одному из которых 3 года, а другому 9 месяцев, вынуждены ютиться в одной комнатной квартире жены, которую она получила как сирота. Там же живу и я. Страшно остаться на старости лет без крыши над головой, -- пожаловалась Ольга В.

В квартиру жены Дениса В. по закону нельзя прописать ни детей, ни супруга. Ольга В. обращалась к судебным приставам, однако там решение суда не было реализовано.

Семья В. полагает, что продажа им дома в Большой Лае изначально была афёрой, задуманной Р. ради крупной, по тем временам, суммы денег.

Ей просто нужны были деньги, а в то время кредитов не давали. 30 000 рублей на тот момент это были большие деньги, -- объяснила Ольга В.

В суде давно подтверждено, что купленный дом принадлежит семье В. На деле же семья из 5 человек с двумя маленькими детьми и пожилой матерью фактически остались без крыши над головой и домом, который принадлежит им только на бумаге.