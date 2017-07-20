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Новости Нижнего Тагила

205 тысяч рублей выманили мошенники у пенсионеров из Нижнего Тагила (ФОТО)

20 июля 2017, 13:20Добавить новость
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В Нижнем Тагиле снова от действий мошенников пострадали пожилые люди: 83-летняя пенсионерка лишилась 130 000 рублей, 84-летний мужчина – 75 000 рублей.

Днем 19 июля в квартиру пенсионера позвонили неизвестные. Они сообщили, что его сын попал в ДТП и нуждается в деньгах. Пожилой человек передал злоумышленникам 75 000 рублей.

Аналогичный случай произошел с пожилой тагильчанкой. В квартиру к 83-летней женщине пришли двое молодых людей и сообщили о том, что по вине ее родственника произошло ДТП, в котором пострадали люди.

Чтобы виновного не привлекли к уголовной ответственности, старушка передала мошенникам 130 000 рублей. Только позднее она поняла, что ее обманули.

По обоим фактам возбуждены уголовные дела. В силу своего возраста потерпевшие не смогли описать внешность злоумышленников. Тем не менее, расследование по обоим делам продолжается – проводится ряд оперативно-розыскных мероприятий.

Сотрудники МУ МВД России «Нижнетагильское» продолжают напоминать гражданам о необходимости соблюдать осторожность и бдительность в случаях, когда под различными предлогами к ним обращаются незнакомые люди и просят отдать им деньги.

Большую работу по профилактике данного вида мошенничеств проводят и сотрудники уголовного розыска. Они приходят с беседами в ветеранские организации. Пожилые люди собираются вместе не часто, поэтому представители правоохранительных органов используют любую такую возможность.

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Фото: МУ МВД Нижнего Тагила 

Напомним, в Нижнем Тагиле участились случаи обмана пожилых людей. Часто в их дома приходят лжесотрудники или мошенники, которые действуют, пользуясь физическим состоянием пожилых людей и лишают пенсионеров крупных денежных сумм.

Так, в Нижнем Тагиле сотрудниками полиции задержан 28-летний мужчина, от действий которого пострадали несколько десятков пенсионеров: вор-рецидивист похищал деньги, драгоценности, планшеты и меховые изделия у пенсионеров

 

 

 
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Комментарии (1)
Матвей Лукич 20.07.2017 13:50:03 #
Государство на нас, стариках, наживается, мошенники грабят, власть защищать не хочет. Хоть ложись да помирай!!! Гореть в аду тварям.
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