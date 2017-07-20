Пенсионерка была подстрелена из охотничьего ружья в Красноуфимске

15 июля односельчане устроили ссору. Отец одного из спорящих молодых людей вынес из дома охотничье ружьё. Однако два выстрела в воздух не успокоили ссорившихся, и они направились в сторону того, кто стрелял. Для того, чтобы остановить идущих, мужчина совершил неприцельный выстрел вперёд. Пули попали в проходившую мимо 65-летнюю женщину. Пенсионерку доставили в хирургическое отделение, пуля повредила живот и задела кисть, сообщает Rupolit.net.



Возбуждено уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Полиции предстоит установить виновных и разобраться в случившемся.