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Новости Нижнего Тагила

Пенсионерка была подстрелена из охотничьего ружья в Красноуфимске

20 июля 2017, 18:35Добавить новость
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В селе Александровское в окрестностях Красноуфимска подстрелили пенсионерку. Пожилая женщина случайно стала жертвой в споре, который закончился стрельбой.

15 июля односельчане устроили ссору. Отец одного из спорящих молодых людей вынес из дома охотничье ружьё. Однако два выстрела в воздух не успокоили ссорившихся, и они направились в сторону того, кто стрелял. Для того, чтобы остановить идущих, мужчина совершил неприцельный выстрел вперёд. Пули попали в проходившую мимо 65-летнюю женщину. Пенсионерку доставили в хирургическое отделение, пуля повредила живот и задела кисть, сообщает Rupolit.net.

Возбуждено уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Полиции предстоит установить виновных и разобраться в случившемся.

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