Пожар или задымление? Рабочие шахты «Магнетитовая» были эвакуированы в Нижнем Тагиле

О задымлении и последовавшей за ним эвакуации журналистам TagilCity.ru рассказали рабочие Высокогорского горно-обогатительного комбината (далее-ВГОК).

Около 22 часов 19 июля из «Магнетитовой» всех эвакуировали. То ли пожар, то ли задымление, но, вроде, никто не пострадал. Знаю, что на участке, где произошло возгорание, велись сварочные работы, -- рассказал журналистам TagilCity.ru рабочий ВГОК.



На предприятии подтвердили информацию о возникновении внештатной ситуации:

19.07.2017 г. в 22 часа диспетчеру шахты «Магнетитовая» поступило сообщение о задымлении руддвора горизонта -530 метра, -- сообщили журналистам TagilCity.ru представители предприятия.



Однако фактически в шахте был не пожар, а задымление из-за тления лесоматериалов.

В соответствии с Планом ликвидации аварий, диспетчер немедленно вызвал на шахту горноспасателей, которые в 22 часа 45 минут обнаружили в нерабочей горной выработке тлеющие лесоматериалы от старого крепления в количестве 0,5 кубометра. Тление было ликвидировано и после проветривания горных выработок, горноспасатели дали допуск в шахту работникам. Было установлено, что в утреннюю смену здесь проводились работы по демонтажу старых металлоконструкций с применением керосинореза. После окончания работ работники не проконтролировали место работ, как того требуют правила, -- говорится в официальном сообщении предприятия.



В настоящее время специальная комиссия проводит расследование инцидента. И рабочие, и руководство предприятия подтверждают, что шахта вернулась к штатному режиму работы.