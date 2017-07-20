Пропавший в Липецкой области трехлетний мальчик был найден мёртвым

Малыш пропал, оставшись без присмотра в кузове мотоблока. Отец, отлучившийся от места, вернувшись, не обнаружил ребёнка. Информация от родителя была проверена на полиграфе.



В масштабных поисках принимали участие добровольческие отряды, МЧС, полиция. Во время мероприятий были найдены вещи малыша – шлепанцы, куртка и панама, передает РЕН.



Поиски завершились накануне. Один из волонтёров увидел тело малыша в канаве. Сообщается, что было возбуждено уголовное дело по факту убийства малолетнего.



Напомним, в Свердловской области некоторое время назад искали заблудившегося мальчика Диму Пескова. Его нашли живым в лесу спустя четыре дня.