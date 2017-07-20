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Новости Нижнего Тагила

Смертельно опасную ловушку для велосипедистов устроили неизвестные в лесу под Карпинском (ВИДЕО)

20 июля 2017, 09:30Добавить новость
Свердловская область,карпинск,хулиганы,проволока,велосипедисты,спортсмены,опасность

В Карпинске в лесном массиве, где у местных спортсменов и любителей ЗОЖ принято заниматься бегом и велосипедной ездой, была обнаружена страшная ловушка.

Между двумя деревьями на уровне шеи человека среднего роста была натянута металлическая проволока. Страшно предположить, что могло произойти, если бы ее вовремя не заметили местные жители, пишет Ура.ру.

Спортсмен, который сделал находку, снял проволоку и записал об этом видео. Не исключено, что такие ловушки могут быть и в других местах лесного массива в Карпинске.


Видео: Ура.ру

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