Создатель Конституции России скончался в Екатеринбурге

Михаил Иванович был одним из участников разработки проекта Конституции 1993 года. Также он был участником Конституционного совещания и рабочей группы, которая анализировала результаты всенародного обсуждения основного закона страны.



Помимо этого Михаил Кукушкин на протяжении 15 лет возглавлял Уральскую юридическую академию, руководил работой первых избирательных комиссий в Свердловской области.



Как сообщает Rupolit.net, Михаил Иванович Кукушкин скончался 19 июля на 84-м году жизни.