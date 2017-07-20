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Новости Нижнего Тагила

Создатель Конституции России скончался в Екатеринбурге

20 июля 2017, 19:50Добавить новость
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В Екатеринбурге скончался создатель Конституции Российской Федерации, учёный и юрист Михаил Кукушкин.

Михаил Иванович был одним из участников разработки проекта Конституции 1993 года. Также он был участником Конституционного совещания и рабочей группы, которая анализировала результаты всенародного обсуждения основного закона страны.

Помимо этого Михаил Кукушкин на протяжении 15 лет возглавлял Уральскую юридическую академию, руководил работой первых избирательных комиссий в Свердловской области.


Как сообщает Rupolit.net, Михаил Иванович Кукушкин скончался 19 июля на 84-м году жизни.

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