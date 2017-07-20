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Автомобильный Нижний Тагил

Восемь месяцев колонии строгого режима получил водитель из Нижнего Тагила за многократные нарушения ПДД

20 июля 2017, 15:05Добавить новость
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32-летний житель Нижнего Тагила, неоднократно привлекавшийся к административной ответственности за управление ТС в состоянии алкогольного опьянения, приговорен к реальному сроку лишения свободы. 

Вечером 10 апреля 2017 года тагильчанин, ехавший за рулем ВАЗ-21099, не подчинился законному требованию сотрудников ГИБДД об остановке. Водитель попытался скрыться от инспекторов, но после недолгой погони был остановлен.

Оказалось, что автовладелец был пьян. Содержание алкоголя в организме при выдыхании составило 0,897 мг/л. Согласно соответствующей статье КоАП РФ, мужчину лишили водительских прав на три года.

В дальнейшем сотрудники отдела по исполнению административного законодательства установили, что данный гражданин с 2007 по 2017 годы пять раз подвергался административной ответственности за аналогичные нарушения ПДД.

В связи с этим было возбуждено уголовное дело. Состоялся суд, который приговорил злостного нарушителя к восьми месяцам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, сообщает МУ МВД России «Нижнетагильское». 

 

 

 
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