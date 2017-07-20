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Новости Нижнего Тагила

Житель Екатеринбурга нашёл человеческий череп на берегу Городского пруда (ФОТО)

20 июля 2017, 19:15Добавить новость
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Неизвестный мужчина, проживающий в Екатеринбурге, выложил в интернет фотографию обнаруженного им человеческого черепа. Череп мужчина обнаружил на берегу Городского пруда.

Для уборки Городской пруд искусственно осушили. После этого на поверхность показались различные находки, которые долгое время находились на дне. Среди таких находок оказался человеческий череп. 19 июля его обнаружил житель Екатеринбурга, который не пожелал открывать своё имя, сообщает E1.ru. Мужчина просто сфотографировал находку и отправился по своим делам, не уведомив полицию.

Полиция Екатеринбурга осуществила проверку и подтвердила, что найденный на берегу Городского пруда предмет действительно является черепом человека. Оперативно-следственная группа выехала на место обнаружения и теперь ей предстоит разобраться в том, чей это череп и каким образом он попал в Городской пруд Екатеринбурга.

 

вода,город,Екатеринбург,Нижний Тагил,проверка,Свердловская область,убийство,находка,пруд,расследование,следствие

Фото: E1.ru

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