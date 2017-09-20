13 человек эвакуированы из горящего жилого дома в Екатеринбурге

В многоквартирном доме в Екатеринбурге загорелись листы электрозащиты, огонь распространился до пятого этажа. Все здание было окутано едким дымом.

Из горящего дома были эвакуированы 13 человек, двое из них – дети. В ликвидации возгорания участвовали 9 человек личного состава и 3 пожарных машины. Здание удалось потушить, сейчас устанавливаются причины возгорания, пишет Комсомольская Правда.



По предварительной информации, пострадавших нет. Напомним, ранее из-за возгорания в детском лагере в Одессе погибли трое детей.