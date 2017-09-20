| регистрация
Новости Нижнего Тагила

13 человек эвакуированы из горящего жилого дома в Екатеринбурге

20 сентября 2017, 10:00Добавить новость
безопасность,дети,Екатеринбург,пожар,пожарные,проверка,эвакуация
Днем 19 сентября загорелся 10-этажный жилой дом на улице Маневровая в Екатеринбурге. Из пожара эвакуированы 13 человек, в том числе двое детей.

В многоквартирном доме в Екатеринбурге загорелись листы электрозащиты, огонь распространился до пятого этажа. Все здание было окутано едким дымом.

 

Из горящего дома были эвакуированы 13 человек, двое из них – дети. В ликвидации возгорания участвовали 9 человек личного состава и 3 пожарных машины. Здание удалось потушить, сейчас устанавливаются причины возгорания, пишет Комсомольская Правда.

По предварительной информации, пострадавших нет. Напомним, ранее из-за возгорания в детском лагере в Одессе погибли трое детей

© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
Сняли на фото или видео интересное происшествия или мероприятия? Произошло важное событие? Сообщите новость редакции TagilCity.ru!
Сообщить новость
Контакты редакции:
Нижний Тагил, ул. Папанина, 7
+7(3435) 499-334
метки , , , , , ,

Читайте также:

Минирования мэрии и цирка в Екатеринбурге оказались ложными
сегодня, 11:00
0 0
38 жильцов эвакуированы из горящего здания в Екатеринбурге
1 сентября, 13:35
0 0
20 человек эвакуированы из горящей высотки в Екатеринбурге
28 августа, 21:35
0 0

Lentainform

Загрузка...
 
Показов: 53
Подписаться на новости