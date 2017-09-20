Екатеринбуржец убил свою тёщу и спрятал тело в колодец

Преступление было совершено в Тюмени 15 сентября. Предположительно уставлено, что мужчина приехал в сады, чтобы найти свою гражданскую жену. На месте была лишь 64-летняя мать его возлюбленной. В разговоре вспыхнула ссора, и рецидивист начал душить пенсионерку. Обнаружив, что женщина мертва, подозреваемый спрятал её тело в колодец.





Заодно фигурант дела об убийстве прихватил с собой 4 тысячи рублей и мобильный. А затем уехал в столицу Урала, чтобы скрыться от правосудия, передаёт Znak.com. Надо добавить, что мужчина уже был судим.



Тем не менее, силами городской полиции мужчина был задержан и направлен в Тюмень. Предстоит расследование произошедшего.