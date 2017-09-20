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Новости Нижнего Тагила

Пьяный житель Екатеринбурга убил своего собутыльника камнем

20 сентября 2017, 13:35Добавить новость
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Следственный комитет предъявил обвинение 31-летнему жителю Екатеринбурга, который во время пьяной ссоры убил своего знакомого.

Полицейские задержали 31-летнего ранее судимого жителя Екатеринбурга, который в нетрезвом состоянии убил своего собутыльника.

Трагедия произошла 17 сентября. Двое мужчин распивали алкоголь в одном из дворов по улице Новгородцевой. В процессе празднования собутыльники поссорились. Обвиняемый схватил с земли камень и начал бить своего 46-летнего знакомого им по голове. От нанесенных ему черепно-мозговых травм пострадавший скончался на месте.

После совершения преступления мужчина убежал. Оперативники обнаружили его на следующий день по месту жительства. Преступник признался в убийстве, возбуждено уголовное дело. Сейчас следственный комитет ведет сбор доказательств и проводит проверку.

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