Пьяный житель Екатеринбурга убил своего собутыльника камнем

Полицейские задержали 31-летнего ранее судимого жителя Екатеринбурга, который в нетрезвом состоянии убил своего собутыльника.





Трагедия произошла 17 сентября. Двое мужчин распивали алкоголь в одном из дворов по улице Новгородцевой. В процессе празднования собутыльники поссорились. Обвиняемый схватил с земли камень и начал бить своего 46-летнего знакомого им по голове. От нанесенных ему черепно-мозговых травм пострадавший скончался на месте.





После совершения преступления мужчина убежал. Оперативники обнаружили его на следующий день по месту жительства. Преступник признался в убийстве, возбуждено уголовное дело. Сейчас следственный комитет ведет сбор доказательств и проводит проверку.