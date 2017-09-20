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Новости Нижнего Тагила

Пятеро подростков задержаны за порчу надгробий на кладбище под Нижним Тагилом (ФОТО)

20 сентября 2017, 12:30Добавить новость
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Дети во время игры сломали несколько памятников на кладбище в селе Лая под Нижним Тагилом. Нарушители задержаны.

В нижнетагильскую полицию 17 сентября поступило сообщение о повреждении нескольких надгробий на кладбище в селе Лая. Оперативники незамедлительно выехали на место.

На выходе из сельского кладбища полицейские обнаружили группу подростков, которые пытались убежать. Одного из них задержали – им оказался 11-летний мальчик. Он рассказал, что памятники он сломал вместе с четырьмя друзьями во время игры. Личности всех нарушителей были установлены.

Самым младшим из вандалов оказался 8-летний мальчик, самым старшим – подросток 12 лет. Все они проживают в Лае.

При осмотре места происшествия оперативники обнаружили 11 сломанных памятников из мрамора. Дети поставлены на учет в ОВД, сообщает МУ МВД «Нижнетагильское». Родители всех пятерых нарушителей были привлечены к ответственности за ненадлежащее воспитание подростков.

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Фото: МУ МВД «Нижнетагильское»

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