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Новости Нижнего Тагила

Смерть пропавшего бармена из Екатеринбурга не была насильственной

20 сентября 2017, 08:00Добавить новость
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Бармен из Екатеринбурга, которого долгое время искали и нашли мёртвым в лесу, ушел из жизни не насильственной смертью.

Об этом заявили следователи, пишет E1.ru. Комплекс исследований, проведенных специалистами, показал, что никаких следов криминала на теле Евгения Бородина нет. Тем не менее, причина смерти остаётся загадкой.

 

Механических повреждений на теле екатеринбуржца не обнаружили. Известно, что его труп лежал в лесу достаточно долго - парня искали с начала мая. Удалось найти только в начале августа.

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