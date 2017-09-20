Свердловчане оказались заперты в аэропорту Мексики из-за землетрясения (ФОТО)

Несколько тысяч пассажиров, в том числе и жители Урала, оказались заперты в аэропорту Мексики. Ночью с 19 на 20 сентября в стране произошло сильнейшее за последние несколько лет землетрясение - повреждены сотни зданий, множество людей находятся под завалами. Сейчас известно о 134 погибших.





О подробностях катаклизма рассказала жительница Челябинска Ирина. Она прилетела в Мексику к подруге и должна была вернуться в родной город через «Кольцово». Сейчас она находится в аэропорту города Мехико, где на полу в одном из залов из-за толчков образовалась трещина.





Женщине сообщили, что взлетная полоса и башни контроля повреждены, работа аэропорта парализована. Самолет в Екатеринбург задерживается уже на 3 часа. Возможно, рейс будет задержан еще на несколько часов, так как вылетов из аэропорта нет вообще, пишет Е1.





Фото: Е1