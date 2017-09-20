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Новости Нижнего Тагила

Свердловчане оказались заперты в аэропорту Мексики из-за землетрясения (ФОТО)

20 сентября 2017, 14:30Добавить новость
Екатеринбург,происшествие,Свердловская область,Мексика,аэропорт,землетрясение,разрушение
Из-за землетрясения в Мексике жители Свердловской области не могут вылететь в Россию. Работа аэропорта остановлена из-за повреждений.

Несколько тысяч пассажиров, в том числе и жители Урала, оказались заперты в аэропорту Мексики. Ночью с 19 на 20 сентября в стране произошло сильнейшее за последние несколько лет землетрясение - повреждены сотни зданий, множество людей находятся под завалами. Сейчас известно о 134 погибших.

О подробностях катаклизма рассказала жительница Челябинска Ирина. Она прилетела в Мексику к подруге и должна была вернуться в родной город через «Кольцово». Сейчас она находится в аэропорту города Мехико, где на полу в одном из залов из-за толчков образовалась трещина.

Женщине сообщили, что взлетная полоса и башни контроля повреждены, работа аэропорта парализована. Самолет в Екатеринбург задерживается уже на 3 часа. Возможно, рейс будет задержан еще на несколько часов, так как вылетов из аэропорта нет вообще, пишет Е1.

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Фото: Е1

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