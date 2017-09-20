Пропавшая три года назад актриса из Екатеринбурга найдена мертвой под Красноуральском

В 2014 году ведущая актриса театра «Волхонка» Елена Шахова бесследно исчезла. Она не вернулась из отпуска к началу театрального сезона, не выходила на связь с родственниками и знакомыми.



Чуть позже с номера пропавшей женщины на телефон двоюродной сестры поступило сообщение о том, что у Елены всё хорошо, и она решает личные проблемы. Как утверждает сестра, сообщение мог прислать абсолютно любой человек.



2 сентября 2017 года в лесу под Красноуральском нашли тело женщины, которое артисты «Волхонки» опознали, как свою коллегу Елену Шахову. 21 сентября на опознание приедут родственники актрисы.



Как сообщает E1.ru, следы насильственной смерти на теле не обнаружены. Точного подтверждения, что обнаруженное тело принадлежит Шаховой, не поступило, но друзья, сокурсники и коллеги в социальных сетях публикуют памятные видео и информацию о смерти.