Торговцы боевых гранат задержаны в Свердловской области (ВИДЕО)

Сотрудниками ФСБ задержаны двое жителей уральского региона. Задержанные пытались продать взрывчатые устройства.

Сообщается, что мужчины украдены боеприпасы из одной из военных частей Свердловской области. При даче показаний они подтвердили, что украли 20 боевых гранат РГД-5 и 20 запалов к ним.

Также сотрудники ФСБ провели обыск гаража одного из «торговцев», где нашли еще 10 гранат.



В связи с фактом хищения, хранения и попытки незаконного сбыта взрывчатых устройств заведено уголовное дело, пишет пресс-служба УФСБ по Свердловской области.

Фото, видео: пресс-служба УФСБ по Свердловской области