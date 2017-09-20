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Новости Нижнего Тагила

Торговцы боевых гранат задержаны в Свердловской области (ВИДЕО)

20 сентября 2017, 15:00Добавить новость
Свердловская область,ФСБ,гранаты,взрывчатка,задержание,хищение,уголовное дело

Сотрудниками ФСБ задержаны двое жителей уральского региона. Задержанные пытались продать взрывчатые устройства.

Сообщается, что мужчины украдены боеприпасы из одной из военных частей Свердловской области. При даче показаний они подтвердили, что украли 20 боевых гранат РГД-5 и 20 запалов к ним.

 

Также сотрудники ФСБ провели обыск гаража одного из «торговцев», где нашли еще 10 гранат.

В связи с фактом хищения, хранения и попытки незаконного сбыта взрывчатых устройств заведено уголовное дело, пишет пресс-служба УФСБ по Свердловской области.

 

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Фото, видео: пресс-служба УФСБ по Свердловской области
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