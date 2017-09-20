Турист замерз насмерть на Перевале Дятлова

На печально известном Перевале Дятлова погиб турист.

Сообщение о гибели туриста поступило в полицию 18 сентября. Предполагается, что мужчина мог замерзнуть насмерть.

Сотрудники Следственного комитета Свердловской области вместе со спасателями пытались добраться до местонахождения тела погибшего. Однако, из-за труднодоступности пробраться к нужному месту у них не вышло – требуется использование специальной техники.

В текущий момент решается вопрос об использовании спецтехники. После этого будут выполняться все необходимые действия для выяснения причин гибели туриста, а также доставки его тела, пишет СК СУ по Свердловской области.