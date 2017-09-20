Выпускник школы умер при поздравлении учителя истории в Екатеринбурге

В Екатеринбурге 20-летний выпускник школы на Химмаше хотел сделать подарок учителю истории. Но ему стало плохо, и он умер.

На урок к учительнице истории пришел выпускник школы. Он хотел поблагодарить преподавателя за помощь в учебе и принес ей букет цветов. Но вскоре юноше стало плохо, и он повалился на учителя.

На помощь 20-летнему молодому человеку бросились другие учителя. Они делали парню массаж сердца и вызвали скорую. Попытки привести его в чувство с помощью нашатыря результатов не дали.

Прибывшие на скорой помощи врачи лишь констатировали смерть молодого человека.

Один из учеников, ставшим свидетелем происшествия, сообщил, что при падении парень ударился затылком об косяк.

Директор школы утверждает, что причиной гибели выпускника могло стать наследственное заболевание сердца. Год назад подобным образом скончалась его мать, а в больнице с больным сердцем лежит его бабушка, пишет E1.ru.