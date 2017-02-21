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Новости Нижнего Тагила

11-летняя девочка пропала на Вагонке в Нижнем Тагиле во вторник

21 февраля 2017, 18:20Добавить новость
происшествие,поиск,полиция,школьница,пропал ребенок,проспект Дзержинского,Нижний Тагил
На розыск малолетней школьницы, пропавшей в Нижнем Тагиле, ориентирован весь состав полиции города, сообщает пресс-служба МУ МВД. Утром 20 февраля 11-летняя ученица 4-го класса Носкова Анастасия отправилась на занятия в школу №41, и с тех пор девочка не вернулась домой. Ее место нахождения остается неизвестным. 

Сотрудники нижнетагильской полиции проводят ряд оперативно-розыскных мероприятий, необходимых в данной ситуации: осуществляется обход торговых точек – магазинов, центров, мест, где могут собираться подростки. Производится опрос жителей города. Проверяются социальные сети. 

Девочка ранее из дома не сбегала, на учете в ПДН не состояла, воспитывается мамой: семья является неполной. Проживает в Дзержинском районе. 

Полиция Нижнего Тагила обращается к тагильчанам с просьбой – оказать помощь в установлении местонахождения ребенка. 

Приметы пропавшей школьницы: возраст – 11 лет, рост  145 см, имеет среднее телосложение, светлые волосы до плеч, светло-голубые глаза, прямой нос с приподнятым кончиком, прямой подбородок и уши правильной формы. Дефектов речи нет. Была одета в темно-синюю куртку с капюшоном с белым мехом, белую трикотажную шапку, черные джинсы, ботинки со шнурками, коричневые варежки. У девочки был сиреневый портфель с изображением собаки. С собой у девочки был также пакет со сменной обувью. 

Информацию о местонахождении девочки полиция просит сообщить по телефону дежурной части 97-68-02 или по единому номеру «02».
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