11-летняя девочка пропала на Вагонке в Нижнем Тагиле во вторник

На розыск малолетней школьницы, пропавшей в Нижнем Тагиле, ориентирован весь состав полиции города, сообщает пресс-служба МУ МВД. Утром 20 февраля 11-летняя ученица 4-го класса Носкова Анастасия отправилась на занятия в школу №41, и с тех пор девочка не вернулась домой. Ее место нахождения остается неизвестным.
Сотрудники нижнетагильской полиции проводят ряд оперативно-розыскных мероприятий, необходимых в данной ситуации: осуществляется обход торговых точек – магазинов, центров, мест, где могут собираться подростки. Производится опрос жителей города. Проверяются социальные сети.
Девочка ранее из дома не сбегала, на учете в ПДН не состояла, воспитывается мамой: семья является неполной. Проживает в Дзержинском районе.
Полиция Нижнего Тагила обращается к тагильчанам с просьбой – оказать помощь в установлении местонахождения ребенка.
Приметы пропавшей школьницы: возраст – 11 лет, рост – 145 см, имеет среднее телосложение, светлые волосы до плеч, светло-голубые глаза, прямой нос с приподнятым кончиком, прямой подбородок и уши правильной формы. Дефектов речи нет. Была одета в темно-синюю куртку с капюшоном с белым мехом, белую трикотажную шапку, черные джинсы, ботинки со шнурками, коричневые варежки. У девочки был сиреневый портфель с изображением собаки. С собой у девочки был также пакет со сменной обувью.
Информацию о местонахождении девочки полиция просит сообщить по телефону дежурной части 97-68-02 или по единому номеру «02».