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Новости Нижнего Тагила

До трех лет лишения свободы грозит подозреваемому за приобретение и хранение «синтетики» в Нижнем Тагиле

21 февраля 2017, 14:25Добавить новость
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В поселке Старатель задержали мужчину, который подозревается в незаконных действиях с наркотиками, сообщает МУ МВД Нижнего Тагила.  20 февраля в поселке Старатель участковые местной полиции задержали 36-летнего мужчину, подозреваемого в незаконном приобретении и хранении наркотических веществ. Во время несения службы в 19:00 участковый заметил на улице 3-х мужчин, которые руками и ногами активно пытались вырыть что-то из сугроба возле жилого дома. 

Во время наблюдения за ними страж порядка младший лейтенант Евгений Свечков сообщил своему руководителю о подозрительном поведении мужчин. На место прибыл наряд полицейских, который обнаружил в перчатке одного из троих так называемую «закладку», которую они достали перед этим из снега. Мужчины были задержаны и доставлены в дежурную часть. При проведении экспертизы неизвестного вещества было установлено, что это – синтетический наркотик весом 0,564 г. 

В ходе оперативных действий выяснилось, что наркотическое вещество было приобретено путем оплаты через терминал, расположенный на ул. К. Либкнехта. Было возбуждено уголовное дело.

Подозреваемый в приобретении и хранении наркотиков ранее судим. Двое других являются в данном деле свидетелями. Виновного ждет наказание в виде лишения свободы сроком до 3-х лет. В настоящее время он находится под подпиской о невыезде. 

Руководство отделения полиции №16 готовит ходатайство на имя начальника городского управления МВД о поощрении отличившегося сотрудника.
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