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Новости Нижнего Тагила

Глыба снега упала на коляску с полугодовалым ребенком в Екатеринбурге

21 февраля 2017, 19:35Добавить новость
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21 февраля в правоохранительные органы поступило сообщение от сотрудников городской больницы №9 в Екатеринбурге. Медики сообщили, что к ним привезли полугодовалого ребенка с черепно-мозговой травмой.

Инцидент произошел в дневное время на Эльмаше. Мама мальчика пояснила, что малыш пострадал от упавшей на коляску глыбы снега с дома №5 на улице Баумана.

Сейчас сотрудники полиции работают на месте происшествия, осматривают придомовую территорию, опрашивают свидетелей, по данному факту будет проведена проверка и вынесено соответствующее процессуальное решение, пишет Накануне.Ru.

Напомним, что от жителей Нижнего Тагила также начали поступать жалобы на сходы снега и льда с крыш домов.

© TagilCity.ru
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