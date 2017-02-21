Глыба снега упала на коляску с полугодовалым ребенком в Екатеринбурге

21 февраля в правоохранительные органы поступило сообщение от сотрудников городской больницы №9 в Екатеринбурге. Медики сообщили, что к ним привезли полугодовалого ребенка с черепно-мозговой травмой.

Инцидент произошел в дневное время на Эльмаше. Мама мальчика пояснила, что малыш пострадал от упавшей на коляску глыбы снега с дома №5 на улице Баумана.





Сейчас сотрудники полиции работают на месте происшествия, осматривают придомовую территорию, опрашивают свидетелей, по данному факту будет проведена проверка и вынесено соответствующее процессуальное решение, пишет Накануне.Ru.





Напомним, что от жителей Нижнего Тагила также начали поступать жалобы на сходы снега и льда с крыш домов.