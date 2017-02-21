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Новости Нижнего Тагила

Мать с младенцем пострадали в ДТП по вине автоледи в Екатеринбурге (ФОТО)

21 февраля 2017, 10:20Добавить новость
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20 февраля в Екатеринбурге автоледи совершила наезд на пешехода с ребенком. Пострадавшая женщина переходила дорогу на улице Корепина на Эльмаше. На нее совершила наезд автовладелица машины марки «Шкода». 
 
Как пишет Е1, женщина-пешеход упала на проезжую часть, а коляска с 4-месячным младенцем перевернулась. Виновница ДТП пояснила, что не заметила пешеходов из-за автомобильной стойки, хотя, вероятнее всего, просто отвлеклась от дороги.
 
Мама и малыш были осмотрены в больнице и отпущены домой, травм они не получили. 

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Фото: ГИБДД по Екатеринбургу

 

 
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