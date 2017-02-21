Мать с младенцем пострадали в ДТП по вине автоледи в Екатеринбурге (ФОТО)

20 февраля в Екатеринбурге автоледи совершила наезд на пешехода с ребенком. Пострадавшая женщина переходила дорогу на улице Корепина на Эльмаше. На нее совершила наезд автовладелица машины марки «Шкода».
Как пишет Е1, женщина-пешеход упала на проезжую часть, а коляска с 4-месячным младенцем перевернулась. Виновница ДТП пояснила, что не заметила пешеходов из-за автомобильной стойки, хотя, вероятнее всего, просто отвлеклась от дороги.
Мама и малыш были осмотрены в больнице и отпущены домой, травм они не получили.
Фото: ГИБДД по Екатеринбургу