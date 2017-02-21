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Мужчина получил ножевое ранение в шею на проходной завода «ВИЗ-Сталь» в Екатеринбурге

21 февраля 2017, 16:45Добавить новость
Екатеринбург,происшествие,завод,ножевое ранение,пострадавший,полиция,скорая помощь
В больницу Екатеринбурга в тяжелом состоянии доставлен мужчина с ножевым ранением в шею, об этом сообщает «Наша газета». Сегодня утром в экстренную службу уральской столицы поступило сообщение о рабочем местного заводе «ВИЗ-Сталь», получившем ножевое ранение в шею. Мужчина был госпитализирован с проходной предприятия. 

Первоначальная информация, что рабочего кто-то ранил, не подтвердилась. Выяснилось, что мужчина ночью нанес себе ножевое ранение сам. Об этом в 01:40 в дежурную часть ЧОП доложил его коллега. 
Впоследствии информация о ЧП была передана руководству фирмы, где работал мужчина, и органам полиции. 

Причины произошедшего не установлены: пострадавший находится в больнице в тяжелом состоянии, поэтому опросить его пока не представляется возможным. 
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