Мужчина получил ножевое ранение в шею на проходной завода «ВИЗ-Сталь» в Екатеринбурге

В больницу Екатеринбурга в тяжелом состоянии доставлен мужчина с ножевым ранением в шею, об этом сообщает «Наша газета». Сегодня утром в экстренную службу уральской столицы поступило сообщение о рабочем местного заводе «ВИЗ-Сталь», получившем ножевое ранение в шею. Мужчина был госпитализирован с проходной предприятия.
Первоначальная информация, что рабочего кто-то ранил, не подтвердилась. Выяснилось, что мужчина ночью нанес себе ножевое ранение сам. Об этом в 01:40 в дежурную часть ЧОП доложил его коллега.
Впоследствии информация о ЧП была передана руководству фирмы, где работал мужчина, и органам полиции.
Причины произошедшего не установлены: пострадавший находится в больнице в тяжелом состоянии, поэтому опросить его пока не представляется возможным.