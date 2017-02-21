Семилетний ребенок и двое взрослых погибли в ДТП на трассе Екатеринбург – Тюмень

20 февраля на автодороге под Богдановичем произошло смертельное ДТП. При столкновении двух автомобилей погибли двое взрослых и ребенок. Инцидент произошел в светлое время суток. По трассе Екатеринбург-Тюмень двигался автомобиль марки «Ситроен», автомобилист не справился с управлением и совершил лобовое столкновение со встречным транспортным средством марки «Митсубиси».
В автомобильной аварии смертельные травмы получила женщина, находившаяся за рулем первой машины, и два ее пассажира – ребенок 7 лет и мужчина. Водитель второй машины госпитализирован в медицинское учреждение. О его состоянии пока ничего не известно.
ГИБДД установило, что ребенок был пристегнут удерживающим устройством, не отвечающим требованиям техники безопасной перевозки детей, пишет «Интерфакс».