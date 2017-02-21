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Семилетний ребенок и двое взрослых погибли в ДТП на трассе Екатеринбург – Тюмень

21 февраля 2017, 10:10Добавить новость
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20 февраля на автодороге под Богдановичем произошло смертельное ДТП. При столкновении двух автомобилей погибли двое взрослых и ребенок. Инцидент произошел в светлое время суток. По трассе Екатеринбург-Тюмень двигался автомобиль марки «Ситроен», автомобилист не справился с управлением и совершил лобовое столкновение со встречным транспортным средством марки «Митсубиси».
 
В автомобильной аварии смертельные травмы получила женщина, находившаяся за рулем первой машины, и два ее пассажира – ребенок 7 лет и мужчина. Водитель второй машины госпитализирован в медицинское учреждение. О его состоянии пока ничего не известно.
 
ГИБДД установило, что ребенок был пристегнут удерживающим устройством, не отвечающим требованиям техники безопасной перевозки детей, пишет «Интерфакс».
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