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Новости Нижнего Тагила

Скончавшийся в Нижнем Тагиле 4-летний ребенок захлебнулся рвотой

21 февраля 2017, 18:55Добавить новость
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Стали известны результаты медицинской экспертизы скончавшегося в Нижнем Тагиле на Вагонке четырёхлетнего мальчика. По мнению медиков, ребенок захлебнулся рвотой.

Названа предварительная причина смерти — механическая асфиксия дыхательных путей рвотными массами. Мальчик имел заболевание, -- рассказали в следственном отделе Дзержинского района Нижнего Тагила.

 

Сейчас следователи проводят доследственную проверку — опрашивают очевидцев и проверяют медицинскую документацию, подтверждающую диагноз. Также следователи ознакомятся с условиями, в которых жил несовершеннолетний.

 

Напомним, проснувшись утром 20 февраля родители нашли мальчика мёртвым.

© Денис Таратонов, TagilCity.ru
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