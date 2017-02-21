Скончавшийся в Нижнем Тагиле 4-летний ребенок захлебнулся рвотой

Названа предварительная причина смерти — механическая асфиксия дыхательных путей рвотными массами. Мальчик имел заболевание, -- рассказали в следственном отделе Дзержинского района Нижнего Тагила.

Сейчас следователи проводят доследственную проверку — опрашивают очевидцев и проверяют медицинскую документацию, подтверждающую диагноз. Также следователи ознакомятся с условиями, в которых жил несовершеннолетний.

Напомним, проснувшись утром 20 февраля родители нашли мальчика мёртвым.