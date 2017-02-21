Убившему и расчленившему своего собутыльника тагильчанину грозит до 15 лет тюрьмы

В Нижнем Тагиле ожидает суда мужчина, убивший и расчленивший своего собутыльника, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.Инцидент произошел в январе минувшего года. Двое мужчин совместно распивали алкоголь в доме по улице Жуковского, где проживал обвиняемый. Под воздействием спиртного мужчины вступили в спор, в ходе которого обвиняемый нанес ножевое ранение в грудь своему знакомому. Потерпевший скончался.
Позже, как сообщает прокуратура, мужчина, опасаясь уголовной ответственности, расчленил труп ножовкой на балконе собственного дома и по частям выкинул останки в реку Тагил в районе Лебяжки.
Летом 2016 года останки прибило к берегу, их обнаружили местные жители, что и послужило основанием для возбуждения уголовного дела.
Был проведен ряд экспертиз, позволивших установить личность убитого, после оперативных мероприятий правоохранители установили и личность преступника.
Уголовное дело будет рассматриваться в Тагилстроевском суде, мужчине грозит срок до 15 лет лишения свободы по ст. 105 УК РФ.