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Новости Нижнего Тагила

Убившему и расчленившему своего собутыльника тагильчанину грозит до 15 лет тюрьмы

21 февраля 2017, 10:35Добавить новость
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В Нижнем Тагиле ожидает суда мужчина, убивший и расчленивший своего собутыльника, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

 Инцидент произошел в январе минувшего года. Двое мужчин совместно распивали алкоголь в доме по улице Жуковского, где проживал обвиняемый. Под воздействием спиртного мужчины вступили в спор, в ходе которого обвиняемый нанес ножевое ранение в грудь своему знакомому. Потерпевший скончался.
 
Позже, как сообщает прокуратура, мужчина, опасаясь уголовной ответственности, расчленил труп ножовкой на балконе собственного дома и по частям выкинул останки в реку Тагил в районе Лебяжки.
 
Летом 2016 года останки прибило к берегу, их обнаружили местные жители, что и послужило основанием для возбуждения уголовного дела. 
 
Был проведен ряд экспертиз, позволивших установить личность убитого, после оперативных мероприятий правоохранители установили и личность преступника.
 
Уголовное дело будет рассматриваться в Тагилстроевском суде, мужчине грозит срок до 15 лет лишения свободы по ст. 105 УК РФ.
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