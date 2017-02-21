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Новости Нижнего Тагила

Упавшая с крыши глыба снега смяла пополам иномарку в Екатеринбурге (ФОТО)

21 февраля 2017, 17:00Добавить новость
авто,Екатеринбург,происшествие,сход снега с крыш,возмещение,ущерб,имущество
В Екатеринбурге припаркованная иномарка была раздавлена снежной глыбой, упавшей с крыши, сообщает «Уралинформбюро». Сегодня утром в Екатеринбурге упавшая с крыши глыба снега раздавила автомобиль Daewoo Nexia. Владелец припарковал свою машину возле складского помещения, а когда вышел, то увидел свой автомобиль под снегом, раздавленный пополам.

В настоящее время владелец пострадавшего транспортного средства решает вопрос, к кому обратиться за возмещением материального ущерба, причиненного его автомобилю.

Напомним, около месяца назад похожее пришествие случилось в центре Нижнего Тагила

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Комментарии (1)
Oleg 21.02.2017 17:26:41 #
где фото?
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