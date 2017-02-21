Упавшая с крыши глыба снега смяла пополам иномарку в Екатеринбурге (ФОТО)

В Екатеринбурге припаркованная иномарка была раздавлена снежной глыбой, упавшей с крыши, сообщает «Уралинформбюро». Сегодня утром в Екатеринбурге упавшая с крыши глыба снега раздавила автомобиль Daewoo Nexia. Владелец припарковал свою машину возле складского помещения, а когда вышел, то увидел свой автомобиль под снегом, раздавленный пополам.
В настоящее время владелец пострадавшего транспортного средства решает вопрос, к кому обратиться за возмещением материального ущерба, причиненного его автомобилю.
Напомним, около месяца назад похожее пришествие случилось в центре Нижнего Тагила.