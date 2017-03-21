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Новости Нижнего Тагила

2 дома сгорели утром на Старой Гальянке в Нижнем Тагиле: предварительная причина - поджог (ФОТО)

21 марта 2017, 13:35Добавить новость
город,Нижний Тагил,пожар,пожарные,происшествие,Старая Гальянка,совхозная,поджог,возгорание,тушение пожаров

Сегодня, 21 марта, в 6:56 утра в пожарную службу поступило сообщение о возгорании на улице Совхозная в Нижнем Тагиле. Горели два частных дома под одной крышей. Пожару присвоена повышенная категория 1 БИС.
Клубы дыма были большие, а огонь поднимался настолько высоко, что пламя было видно с Уральского проспекта, -- рассказал очевидец.

Огонь охватил площадь в 150 квадратных метров. В одном из домов были уничтожены домашние вещи, мебель, потолочное перекрытие и кровля. На втором доме полностью уничтожена кровля, но сохранились стены.

Предположительная причина возгорания – поджог, -- сообщили редакции TagilCity.ru в отделе надзорной деятельности Нижнего Тагила.

На момент возникновения пожара в домах никого из жильцов не оказалось.

Полностью справиться с огнём удалось лишь спустя почти два с половиной часа. В тушении пожара участвовало 14 человек личного состава и 4 единицы техники.

город,Нижний Тагил,пожар,пожарные,происшествие,Старая Гальянка,совхозная,поджог,возгорание,тушение пожаров
© Екатерина Малых, TagilCity.ru
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