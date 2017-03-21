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Новости Нижнего Тагила

6-летний ребенок погиб от столкновения автомобиля с бетонной опорой на трассе в Свердловской области

21 марта 2017, 09:30Добавить новость
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20 марта на автодороге Серов – Североуральск – Ивдель произошло серьезное ДТП, в котором от полученных травм погиб 6-летний мальчик. Причина аварии – потеря водителем контроля над автомобилем. Как сообщает Е1, водитель ТС «Киа Оптима» не справился с управлением и врезался в бетонную опору. Погиб 6-летний ребенок, который перевозился в автомобиле без детского кресла.
 
Водитель иномарки не травмирован. В машине находились еще два человека – женщина и 11-месячный малыш. Они были осмотрены медиками, которые подтвердили, что угрозы для жизни нет.
 
Водитель и женщина были не пристегнуты ремнями безопасности, дети перевозились без специальных удерживающих устройств, информирует ГИБДД.
© TagilCity.ru
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