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Покалеченный бутылкой виски судебный пристав скончался в Екатеринбурге после 5,5 месяцев комы (ФОТО)

21 марта 2017, 12:31Добавить новость
Екатеринбург,виски,судебный пристав,кома,смерть,несчастный случай,происшествие,травма
В Екатеринбурге 21 марта скончался судебный пристав, оказавшийся в реанимации из-за травмы головы, полученной от бутылки из-под виски, которую в октябре прошлого года на него скинули из окна.  Потерпевший все это время провел в коме, сообщает ЕАН
 
Как установило следствие, бутылку на пристава скинул должник Виталий Сиволап, проходивший по громкому делу МГСО. В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело. Мужчина находился под арестом, и ему грозило до 10 лет тюрьмы.

В связи со смертью потерпевшего, обвинение, вероятно, будет переквалифицировано на более тяжкую статью.

Екатеринбург,виски,судебный пристав,кома,смерть,несчастный случай,происшествие,травма
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