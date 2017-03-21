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Новости Нижнего Тагила

Пьяный житель Краснотурьинска сжег шесть садовых домов и нанес ущерб 1,4 млн рублей

21 марта 2017, 12:05Добавить новость
Свердловская область,Краснотурьинск,пожар,поджог,ущерб,имущество,уголовное дело
Летом 2016 года 61-летний житель Краснотурьинска, находясь в состоянии алкогольного опьянения, умышленно поджог шесть садовых домов и одну хозяйственную постройку в садовом товариществе. Как сообщает прокуратура Свердловской области, мужчина обливал постройки бензином и поджигал, нанося тем самым ущерб собственникам домов.
 
Общая сумма ущерба от поджогов составила 1,4 млн руб. Потерпевшие предъявили поджигателю иск о возмещении вреда. Также мужчине грозит уголовная ответственность по ч. 2 ст. 167 УК РФ, которая предусматривает лишение свободы сроком до пяти лет.
 
Дело передано в Краснотурьинский суд для рассмотрения по существу. 
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