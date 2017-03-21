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Новости Нижнего Тагила

Заведующая фельдшерско-акушерским пунктом в Свердловской области подделывала записи в медкартах пациентов ради премий

21 марта 2017, 10:45Добавить новость
Свердловская область,туринск,здоровье,диспансеризация,подлог,заведующая,уголовное дело
Прокуратура Туринского района нашла нарушения законодательства при прохождении гражданами диспансеризации в медучреждении «Туринская центральная районная больница им. О. Д. Зубова». Как сообщает надзорное ведомство, в 2015 г. с целью улучшения показателей и получения поощрительной выплаты за выполнение плана заведующая фельдшерско-акушерским пунктом вносила в талоны и медкарты пациентов заведомо ложные сведения о прохождении пациентами диспансеризации.
 
В отношении медработника возбуждено уголовное дело по статье «служебный подлог». Расследование дела контролирует прокуратура.
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