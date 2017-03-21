| регистрация
Новости Нижнего Тагила

Житель Березовского после ссоры с девушкой выложил в соцсеть их интимное видео

21 марта 2017, 12:55Добавить новость
Свердловская область,Березовский,порно,уголовное дело,ссора,мужчина,девушка,месть
В 2015 году житель Березовского снял на мобильный телефон интимное видео с участием девушки, с которой на тот момент находился в отношениях. Позже между парой возникли разногласия, и они прекратили общение. Молодой человек, испытывая личную неприязнь к девушке на почве разрыва отношений, обнародовал интимную видеозапись в соцсетях. Видеоролик посмотрело неограниченное количество пользователей. 
 
Согласно проведенной экспертизе, данное видео является порнографическим материалом. В отношении 28-летнего злоумышленника возбуждены уголовные дела по ч.1 ст. 137 УК РФ и п. «б» ч. 3 ст. 242 УК РФ, сообщает СК по Свердловской области.
© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
метки , , , , , , ,
Жительница Новоуральска в пятый раз едва не убила зятя ножом: ей грозит до 8 лет лишения свободы сегодня, 11:00
Женщина в наркотическом опьянении похитила у подростка мобильный телефон в Свердловской области 13 марта, 09:35
Житель Хакасии заколол кинжалом своего соседа по комнате в общежитии в Верхнем Тагиле 26 февраля, 13:05

Lentainform

Загрузка...
Пожалуйста, или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
 
Показов: 402
Подписаться на новости