Жительница Екатеринбурга обвиняется в организации нелегального игорного бизнеса

В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело по факту незаконного проведения азартных игр, об этом сообщает прокуратура Свердловской области. 28-летней жительнице уральской столицы предъявлено обвинение в проведении азартных игр. Женщина осуществляла незаконную деятельность в павильоне остановки общественного транспорта.
Для придания вида легальности она выдавала квитанции о приеме денег от играющих, а также оформляла документально выдачу выигрыша.
Экспертами обнаружено, что используемое игровое оборудование было переделано с целью придания ему видимости участия в электронных биржевых тогах.
По результатам оперативных мероприятий возбуждено уголовное дело и передано в районный суд Екатеринбурга.