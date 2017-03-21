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Жительница Новоуральска в пятый раз едва не убила зятя ножом: ей грозит до 8 лет лишения свободы

21 марта 2017, 11:00Добавить новость
происшествие,Свердловская область,Новоуральск,ссора,алкоголь,сожитель,уголовное дело,ножевое ранение
В Новоуральске на пульт полиции поступило сообщение от местной жительницы, которая заявила, что ее мать нанесла ножевое ранение ее сожителю. На место происшествия выехали правоохранители. Они установили, что в квартире проживает женщина с гражданским мужем и ее пожилая мать. В момент инцидента сожители распивали спиртное.  Также установлено: между женщиной и зятем возникали частые конфликты. Как сообщается на официальном сайте МВД по Свердловской области, женщина уже ранее привлекалась к уголовной ответственности, объектом ее агрессии всегда становился сожитель дочери.
 
В общей сложности подозреваемая была осуждена четыре раза, последний раз она отбыла наказание в виде 1,5 лет лишения свободы, но надлежащих выводов не сделала. 
 
Начато уголовное делопроизводство по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Подозреваемая находится под стражей, ей грозит до 8 лет тюрьмы. 
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