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Новости Нижнего Тагила

Два водителя и два пассажира получили травмы при столкновении двух автомобилей под Заречным (ФОТО)

21 июня 2017, 11:05Добавить новость
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Четыре человека пострадали в аварии на новом направлении трассы Екатеринбург-Тюмень.

Ночью, в 00:20, 21 июня, на 17-м километре автодороги Екатеринбург-Тюмень произошло ДТП. Столкнулись два автомобиля ЗАЗ-Шанс.

36-летний водитель при совершении левого поворота на регулируемом перекрестке не уступил дорогу двигающемуся во встречном направлении автомобилю, за рулем которого находился 31-летний мужчина.

В результате столкновения пострадали водители обеих машин и два пассажира. Они получили травмы – ушибы и переломы. Все пострадавшие доставлены в медсанчасть поселка Заречного, сообщает УГИБДД Свердловской области.

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 Виновник аварии, спровоцировавший ее, позднее объяснил, что не заметил автомобиль, который двигался навстречу. 

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Фото: УГИБДД Свердловской области

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