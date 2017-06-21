Квартиры на 10 этажах многоквартирного дома в Нижнем Тагиле затопило из-за протечки крыши: компенсируют ли жильцам ущерб? (ФОТО)

В период интенсивных и продолжительных дождей в Нижнем Тагиле были затоплены не только дороги и улицы, но и квартиры горожан, кровля домов которых оказалась ненадёжна.



О вопиющем, по мнению собеседника редакции, случае затопления квартир на всех десяти этажах в одном из подъездов дома №25 на ул. Алтайская рассказал житель Нижнего Тагила Ринат:

Я с Алтайской,25. У нас из-за засора водоотвода и «худой» крыши все 10 этажей затопило. Заявка на прочистку была подана жильцами ещё во вторник 13 июня, но у управляющей компании (далее - УК) нашлась куча отговорок. 18 июня всю ночь топило, залило у кого комнату, у кого ванну, у кого-то коридор. У нас на четвёртом этаже пострадали ванна, туалет и коридор. Там предстоит менять обои и пол. Не ясно, что с кафелем. Он тоже частично отошёл от стен. Насчёт возмещения ущерба УК естественно отнекивается.



Позднее, однако, представители УК посетили квартиры пострадавших от затопления жильцов, тем не менее, вопрос возмещения ущерба остаётся открытым.

У нас на крыше трещина в бетонной плите. Два года назад её чем-то заделывали. Сейчас, видимо, всё размыло. Потому потоп и произошёл. В управляющей компании у нас приняли заявления на возмещения ущерба, директор осмотрел следы затопления, однако обещания выплатить компенсацию или как-то помочь с ремонтом мы так и не услышали, -- поделился Ринат с журналистами TagilCity.ru.



Оперативно прокомментировать инцидент для журналистов в приёмной УК ООО «Тагил-Сити», обслуживающей дом, наотрез отказались: бросили трубку.

Фото: повреждение влагой интерьеров одной из квартир, 19 июня, 2017 г.



Напомним, схожий эпизод произошёл 19 июня на Папанина, 5. Из-за затопления электрощита там произошло короткое замыкание. УК пообещала взять на себя расходы по возмещению ущерба.