| регистрация
Новости Нижнего Тагила

Обманывавший пенсионеров мошенник из Нижнего Тагила задержан в Верхней Салде

21 июня 2017, 11:45Добавить новость
Нижний Тагил,Свердловская область,уголовное дело,Верхняя Салда,мошенничество,пенсионеры,следствие

В Верхней Салде полицейские задержали молодого мужчину, который подозревается в обмане пенсионерок.

По версии следствия, молодой человек под видом страхового агента приходил к пенсионеркам. Он предлагал им оформить документы на получение компенсации за неисправные медицинские приборы, которые они ранее приобрели в Нижнем Тагиле.

Для оформления компенсации злоумышленник требовал внести страховой взнос. Так, одна из пострадавших, которая позже обратилась в полицию, отдала ему 50 тыс. руб.

Правоохранители быстро задержали мужчину. Оказалось, что ранее он работал в фирме по продаже медицинских приборов и располагает сведениями о покупателях.

Возбуждено уголовное дело. Задержанный признался в двух эпизодах мошенничества, пишет Накануне.ру.

© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
метки , , , , , ,
6 лет добавили к сроку заключения мошеннику из Верхней Салды из-за вновь открывшихся обстоятельств 12 июня, 09:15
Житель поселка Старатель задержан по горячим следам: он подозревается в грабеже пенсионеров и мошенничестве (ФОТО) 21 апреля, 19:05
Обманывавшие пенсионеров мошенники были задержаны в Нижнем Тагиле (ФОТО) 21 октября 2016, 08:00 1

Lentainform

Загрузка...
Пожалуйста, или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
 
Показов: 205
Подписаться на новости