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Новости Нижнего Тагила

Разносчица пенсий в Нижнем Тагиле была ограблена на 500 тысяч рублей

21 июня 2017, 07:25Добавить новость
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Накануне местные жители домов по улице Верхняя Черепанова сообщили в редакцию TagilCity.ru, что в их районе была ограблена сотрудница почтового отделения №22.

Женщина разносила пенсии и имела при себе порядка 500 тысяч рублей.

На моей улице [Верхняя Черепанова] ограбили женщину, она разносила пенсию. Говорят, что у нее в сумке было 500 тысяч, - поделилась с TagilCity.ru тагильчанка Юлия.

 

На место выезжали сотрудники полиции. Комментарий пресс-службы ведомства будет дан позже. Проводится проверка и выяснение обстоятельств произошедшего.

Напомним, в декабре 2016 года двое грабителей напали на разносчицу пенсий в Нижнем Тагиле, они попали под суд.

© TagilCity.ru
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