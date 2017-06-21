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Новости Нижнего Тагила

Водитель на ВАЗ-2112 под Невьянском насмерть сбил пенсионерку и спрятался в лесу (ФОТО)

21 июня 2017, 07:40Добавить новость
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В минувшее воскресенье, 18 июня, водитель на ВАЗ-2112 сбил женщину и покалечил ещё двух пешеходов.

Авария произошла недалеко от Невьянска, в направлении столицы Урала.

В ГИБДД Невьянска сообщили, что водитель не справился с управлением и зацепил пешехода, который стоял на обочине и припаркованный автомобиль. 

Затем второе авто отбросило на двух других человек.

Сбитая 67-летняя женщина скончалась от полученных травм. Молодому человеку и девушке понадобилась помощь медиков.

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Фото: издание Наша газета

 

Сообщается, что испуганный водитель бросил машину и убежал в лес. Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП, пишет Наша газета.

Добавим, что с начала года в Нижнем Тагиле и округе произошёл 31 наезд на пешехода. Три случая оказались смертельными.

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