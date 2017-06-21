Водитель на ВАЗ-2112 под Невьянском насмерть сбил пенсионерку и спрятался в лесу (ФОТО)

В минувшее воскресенье, 18 июня, водитель на ВАЗ-2112 сбил женщину и покалечил ещё двух пешеходов.
Авария произошла недалеко от Невьянска, в направлении столицы Урала.
В ГИБДД Невьянска сообщили, что водитель не справился с управлением и зацепил пешехода, который стоял на обочине и припаркованный автомобиль.
Затем второе авто отбросило на двух других человек.
Сбитая 67-летняя женщина скончалась от полученных травм. Молодому человеку и девушке понадобилась помощь медиков.
Фото: издание Наша газета
Сообщается, что испуганный водитель бросил машину и убежал в лес. Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП, пишет Наша газета.
Добавим, что с начала года в Нижнем Тагиле и округе произошёл 31 наезд на пешехода. Три случая оказались смертельными.