Живодеры из Екатеринбурга закопали заживо раненого и избитого щенка (ФОТО, ВИДЕО)

Зоозащитники Екатеринбурга борются за жизнь бездомного щенка, которого нашли на улице. Сначала над животным издевались, а потом закопали в землю.

Прохожие в Екатеринбурге нашли на улице грязное, раненое животное. Щенок практически умирал в муках.





Животное отнесли в ветеринарную клинику, где врач определил, что щенка избили, кололи ножом по телу, а потом, предположительно, закопали в землю, но ему удалось выбраться из могилы. По всему телу у пса видны ссадины и ушибы.





Фото, видео: «Наша газета»

Майкл – так зоозащитники назвали пса – находится в тяжелом психологическом состоянии: с ним работает зоопсихолог Елена Потеева, которая надеется, что пес снова начнет доверять человеку и поправится, об этом сообщает VistaNews.ru.