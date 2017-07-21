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Новости Нижнего Тагила

58 550 рублей похищено из сумки у санитарки местной больницы Качканара

21 июля 2017, 20:05Добавить новость
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Полицейские Качканара по горячим следам задержали подозреваемую в краже крупной денежной суммы у сотрудницы городской больницы.

В отделение полиции Качканара обратилась 63-летняя женщина, работающая санитаркой в больнице. Она сообщила, что у нее на рабочем месте украли сумку, в которой находилось 58 550 рублей, документы и личные вещи.

Женщина в тот день взяла с собой такую крупную сумму, чтобы после работы заплатить в банке кредит.

Далее выяснилось, что сотрудница больницы оставила сумку с деньгами в служебном помещении, а сама вышла.

Спустя два часа она вернулась и обнаружила, что сумки нет на месте. Возле здания больничного городка, в лесу, она нашла ее, но денег там уже не было. Документы и содержимое остались на месте.

После ряда проведенных оперативных мероприятий полицейские установили подозреваемую. Ею оказалась 47-летняя пациентка этой больницы. Она была задержана и допрошена. Женщина во всем призналась. Рассказала, что часть денег уже успела потратить. Остальное она вернула, сообщает Rupolit.

В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по статье «кража». В связи с тем, что ранее женщина к уголовной ответственности не привлекалась и чистосердечно раскаялась, с нее была взята подписка о невыезде. До суда она отпущена домой. 

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