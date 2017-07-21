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Новости Нижнего Тагила

72 огнеборца и 29 единиц техники тушили крупный пожар на складе в Екатеринбурге (ФОТО, ВИДЕО)

21 июля 2017, 21:05Добавить новость
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В Екатеринбурге произошел крупный пожар: горел металлический ангар площадью 1 000 кв. м.

Днем 21 июля на пульт диспетчера экстренной службы поступило сообщение о пожаре. Горел большой металлический склад мясокомбината на окраине Екатеринбурга.

Площадь возгорания составила 1 000 кв. м. На место ЧП были направлены пожарные караулы. Подача воды для тушения осуществлялась от пожарных гидрантов, находящихся на расстоянии 150-300 метров от места ЧП.

Для оценки обстановки с воздуха были направлены специалисты с беспилотным летательным аппаратом – коптером. Пострадавших на месте происшествия нет.

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Огонь локализовали. Также пожарным удалось не допустить распространения пламени на смежное с этим складское помещение.

 



Всего в тушении приняли участие 29 пожарных машин и 72 человека личного состава из числа огнеборцев. Причина возгорания будет устанавливаться. 

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Фото, видео: Е1.RU

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