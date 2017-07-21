«Ауди» и отечественная «девятка» столкнулись возле здания налоговой инспекции в Нижнем Тагиле (ФОТО)

Два автомобиля столкнулись возле здания налоговой инспекции в Нижнем Тагиле утром 21 июля. ДТП произошло на ул. Островского, на подъезде к трамвайному кольцу.

«Ауди» и автомобиль отечественного производства столкнулись за пешеходным переходом.



Отечественный автомобиль встал поперек левой полосы по направлению движения и перегородил ее.

У авто повреждены дверь и крыло слева. У иномарки серьезных повреждений нет.

Со слов очевидцев, в аварии обошлось без жертв. На месте ДТП образовалась незначительная пробка.



