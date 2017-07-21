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Новости Нижнего Тагила

«Ауди» и отечественная «девятка» столкнулись возле здания налоговой инспекции в Нижнем Тагиле (ФОТО)

21 июля 2017, 11:10Добавить новость
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Два автомобиля столкнулись возле здания налоговой инспекции в Нижнем Тагиле утром 21 июля. ДТП произошло на ул. Островского, на подъезде к трамвайному кольцу. 

«Ауди» и автомобиль отечественного производства столкнулись за пешеходным переходом.

Отечественный автомобиль встал поперек левой полосы по направлению движения и перегородил ее.
У авто повреждены дверь и крыло слева. У иномарки серьезных повреждений нет.

 

Со слов очевидцев, в аварии обошлось без жертв. На месте ДТП образовалась незначительная пробка.

 

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© Ирина Анисимова, TagilCity.ru
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