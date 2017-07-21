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Новости Нижнего Тагила

Бывший сотрудник нижнетагильской ИК №13 приговорен к 8 годам 7 месяцам колонии строгого режима за убийство своего друга

21 июля 2017, 14:35Добавить новость
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Бывший офицер нижнетагильской ИК-13 осужден за убийство своего друга детства, совершенное с помощью ножа и топора.

22 сентября 2016 года в дачном домике садового товарищества между двумя давними товарищами произошел конфликт. 30-летний экс-сотрудник колонии во время ссоры нанес своему другу несколько ножевых ранений и потом добивал раненого топором.

 

После этого злоумышленник спрятал труп и вынес ценные вещи. Как рассказал друг бывшего офицера, после этого мужчина несколько раз приезжал отдыхать в сад со своей подругой.

Тело мертвого мужчины пролежало на месте 42 дня. Позднее его нашли отец убитого вместе с сотрудниками полиции и друзьями осужденного.

Состоялся суд, который приговорил обвиняемого к восьми годам семи месяцам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, сообщает АН «Между строк»

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