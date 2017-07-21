Жительница Казахстана в порыве гнева бросила младенца на пол (ВИДЕО)



Известно, что инцидент имел место в Казахстане, пишет паблик Мэш.



Женщина ругает свою старшую дочь, пока младенец громко плачет. За кадром мужчина советует даме успокоить ребёнка, на что она хватает малыша и бросает его на пол. Вполне вероятно, что ссоре между людьми предшествовало употребление алкоголя.





Женщину зовут Марина Тюменцева, она воспитанница детдома. Она уже осознала свою ошибку, пишет издание ktk.kz. Малышку зовут Ирада, ей 7 месяцев. Сообщается, что она сейчас чувствует себя хорошо. Невестку защищает и свекровь: по её словам, всплеск агрессии у Марины произошёл впервые, на почве конфликта в семье. Добавим, что мужчина, снимавший видео, – не родной отец малышки. Известно, что полиция проводит проверку по факту произошедшего.

Видео: паблик Мэш