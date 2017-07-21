Продавцу киоска плеснули в лицо кислотой при попытке ограбления в Нижнем Тагиле

Утром 21 июля при ограблении киоска в посёлке Старатель Нижнего Тагила продавцу плеснули в лицо кислотой.

По данным очевидцев, пострадала женщина-продавщица.





Позвонила знакомая со Старателя и сообщила о том, что около киоска много полиции. Как ей сказали, когда грабили киоск, злоумышленники плеснули продавщице в лицо кислотой, -- рассказал журналистам TagilCity.ru читатель.



Полиция Нижнего Тагила работает на месте происшествия. Никаких подробностей пока не раскрывается.

На место выехала следственно-оперативная группа под руководством полковника Мальцева, которая выясняет все обстоятельства произошедшего. Проводится весь комплекс оперативно-следственных мероприятий, направленных на раскрытие преступления, -- рассказали журналистам TagilCity.ru в пресс-группе УВД.



Напомним, днём ранее в Дзержинском районе Нижнего Тагила произошло нападение на продавца при попытке кражи.