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Новости Нижнего Тагила

Пьяная автоледи допустила наезд на подростка и скрылась с места ДТП в Нижнем Тагиле (ФОТО)

21 июля 2017, 16:05Добавить новость
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В Нижнем Тагиле 38-летняя женщина-водитель уехала с места ДТП, оставив пострадавшего мальчика на месте происшествия.

20 июля, в 13:45, во дворе жилого дома по улице Зари в Нижнем Тагиле произошло ДТП.

Неустановленный водитель на неустановленной машине совершил наезд на 14-летнего школьника. Подросток во время ДТП находился на проезжей части дороги.

После этого машина с места происшествия уехала. Юному пешеходу была оказана первая медицинская помощь: он получил ушиб мягких тканей крестца.

В течение суток сотрудниками полиции были установлены автовладелец и машина, на которой было совершено ДТП.

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Фото: Отдел ГИБДД Нижнего Тагила 


Виновником ЧП оказалась женщина 1979 г. р., не имевшая водительских прав. От прохождения освидетельствования на содержание алкоголя в организме автоледи отказалась, за что была привлечена к административной ответственности, согласно соответствующей статье КоАП РФ. Также был составлен протокол по факту оставление места происшествия.

Как сообщает отдел ГИБДД Нижнего Тагила, за 1-е полугодие 2017 года зарегистрировано 299 ДТП, после совершения которых водители скрылись с места происшествия. 199 водителей были разысканы и привлечены к ответственности. 

 

 

 
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