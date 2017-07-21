Пьяная екатеринбурженка потеряла двухгодовалого ребенка на стадионе

В Екатеринбурге пьяная мать потеряла двухгодовалого мальчика на стадионе.

Об инциденте рассказала жительница Екатеринбурга, которая заметила, что среди отдыхающих ходит двухлетний мальчик, плачет и ищет маму. Как пишет Е1, неравнодушные горожане взяли ребенка за руку и попытались вместе с ним отыскать его родителей. Когда попытка не дала результата – ребенка доставили в администрацию стадиона и вызвали полицию.





Малыш устал, от долгого плача и нахождения на жаре у него поднялась температура. Вскоре появился его отец. Выяснилось, что мама малыша с двумя детьми отправилась гулять на стадион. Когда она появилась, оказалось, что она пьяна, а где-то по стадиону гуляет еще один ее ребенок.





Родителей заставили писать объяснительную. Теперь ими займутся инспекторы ПДН. К счастью, оба малыша не попали в беду.